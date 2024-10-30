Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 hac kurası yarın çekilecek.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
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