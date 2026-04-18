Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneğinin (ESKADER) düzenlendiği "2025 Kültür-Sanat Ödülleri" töreni, Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Türk edebiyatı ve sanatına hizmet etmiş pek çok değerli ismi bir araya getiren ödül töreni, Elif Ömürlü Uyar'ın konseriyle başladı.

Cemalettin Tül'ün sunumuyla gerçekleştirilen törende, ESKADER'in tarihi ve faaliyetlerine dair belgesel gösterildi.

ESKADER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, burada yaptığı konuşmada, insanlık tarihinin olumlu, olumsuz pek çok unsurla dolu olduğunu belirterek, "Bu unsurların hepsini bıraktığımız zaman ortaya bir tek hikaye kalıyor. Bu öyle bir hikaye ki geleceğe aktarılacak olanlar budur. İnsanları inşa eden, taş üstüne taş koymak değil, anlam üstüne anlam koymaktır. Siz kıymetli edebiyatseverler, işte tam da bu görevi yapıyorsunuz." dedi.

"Bir şey kaybedecek olsak ve tekrar mayalayacak bir öz arıyor olsak Fatih'te buluruz"

"Kitap ve Kültür Dünyasına Hizmet Ödülü" verilen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Bir teknik adama kültürle alakalı bir ödülün veriliyor olması benim hayatımda çocuklarıma bırakacağım bir miras olacak." ifadesini kullandı.

Turan, İstanbul'a ait her şeyin aslında Fatih'te var olduğunu belirterek, "Bir şey kaybedecek olsak ve tekrar mayalayacak bir öz arıyor olsak Fatih'te buluruz." dedi.

Kültürel mekanların inşasının önemli olduğunu dile getiren Turan, Malta Çarşısı içindeki Şekerci Han'ın restore edileceğini açıkladı. Fatih'in unutulmuş bir değeri olan Şekerci Han'ın yeni bir buluşma noktası olacağını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Kümelenme olmadan, kültürel mekanlar inşa edilmeden orada kültürün gelişmesi mümkün değildir. Neyzen Tevfik'in uzun süre yaşadığı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gelip geçtiği bu hanı restore ediyoruz. Bu 110 göz odanın tamamını edebiyat, sanat, kültür ve zanaat insanlarına tahsis etmek istiyoruz."

"Üstün Hizmet Ödülü" Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Dr. Kamil Uğurlu'ya takdim edildi

Törende, "Türk Dünyası Hizmet Ödülü" Muhittin Gümüş'e verildi.

Gümüş, ödülünü aldıktan sonra "Sizlere Tanrı Dağları'ndan selam getirdim. Cengiz Aytmatov'un ve Issık Gölün güzel diyarından gelerek burada sizlerle buluştuk. Yalnızca Türkistan'daki edebi eserleri Türkiye Türkçesine kazandırmak değil, Türkiye Türklerinin de şaheserlerini diğer Türk lehçelerine kazandırmak bizim için büyük bir görev ve şeref olacaktır." dedi.

Prof. Dr. Kemal Yavuz, "Beni buraya getiren hocalarım, onlardan öğrendiklerimiz var. Mehmet Kaplan hocam, 'Yazıyorsunuz, okuyorsunuz, şüphelenin' derdi. Onun bu sözleriyle hareket ettim." diye konuştu.

Türk mimarlık sanatı alanındaki çalışmalarıyla bilinen Dr. Kamil Uğurlu da ödülün sadece geçmiş çalışmalarını değil, gelecek çalışmalarını da şereflendirdiğini dile getirerek, "80 yaşını geçtim. Bu yaşa geldiğimde şunu anladım ki dünyanın ne kadar çok görülmeye değer yeri, okunacak kitabı varmış. Bu sebeple günde 10 saat çalışıyorum. Daha önce zamana yetişmeye çalışıyordum, şimdi zaman bana yetişmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Bu yıl Osmanlı tarihi alanındaki çalışmalarıyla "Özel Ödül"e layık görülen Prof. Dr. Mehmet İpşirli de şunları kaydetti:

"Bizim geleneğimizde bilim adamlarına, sanat ve kültür erbabına değer vermek çok önemli bir geçmişe sahiptir. 16. yüzyılda muhitler vardı ve şairler, edipler, tarihçiler kendi meslektaşları ile buluşurlardı. Kanuni Sultan Süleyman da bu toplantılara katılırdı. Şimdi de devlet mekanizmaları, dernekler, cemiyetler bu faaliyetleri yapıyor. Marifet iltifata tabidir. Son yıllarda bu faaliyetlerin giderek artmasından çok memnun oluyorum."

Törende, Rabia Babaoğlu "Katıksız" ile anlatı, Mücahit Gültekin "Dijital Gözetim Çağında İnsan" ile araştırma-inceleme, Fatih Dalgalı "Bölük Pörçük Hatıralar I" ile biyografi, Ecrin Yüntem "Doğanın Gücü Bizim Bilgimiz" ile çocuk kitabı, Hüseyin Çolak "İyi İhtimaller" ile deneme alanında ödül aldı.

Dergi ödülü "Geçerken" dergisine verilirken, Reyhan Çınar'a İstanbul Türkçesi merkezli çalışmalarıyla dil ödülü takdim edildi. Adem İnce "Dünyanın Sonbaharı" ile düşünce-felsefe, Hale Sert "Kuşlar ve Geçmeyen Şeyler" ile hikaye ve Muammer Erkul yaptığı çizimlerle karikatür ödülüne layık görüldü.

Portre dalında Mustafa Everdi "İnsan Okudum", radyo programı dalında Harun Yöndem "Toplum Çevre İnsan", roman dalında Ayşe Filiz Yavuz "Koca Dutun Altı", seyahat dalında Taha Kılınç "Kayıp Coğrafyanın İzinde Doğu Türkistan Seyahatnamesi", sosyal medya dalında Zeynep Cihangir Çankaya ve Serdar Çankaya "Bir Aile Meselesi" ve şiir dalında Ulaş Konuk "Köseği" adlı eseriyle ödüle değer bulundu.