2025 Micius Kuantum Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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2025 Micius Kuantum Ödülü Sahiplerini Buldu

02.08.2025 17:57
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Micius Kuantum Vakfı, kuantum simülasyonları üzerine çalışan üç bilim insanını ödüllendirdi.

HEFEİ, 2 Ağustos (Xinhua) -- Micius Kuantum Vakfı, optik kafeslerdeki kuantum simülasyonlarına yönelik çığır açan çalışmalara imza atan üç bilim insanının 2025 Micius Kuantum Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu.

Vakıftan cuma günü yapılan açıklamaya göre Max Planck Kuantum Optik Enstitüsü ve Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden Immanuel Bloch, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nden Tilman Esslinger ve Harvard Üniversitesi'nden Markus Greiner bu ödüle layık görüldü. Bilim insanları, güçlü etkileşimli çok parçacıklı sistemleri incelemek için optik kafeslerde bozonik ve fermiyonik Hubbard modellerini ilk kez deneysel olarak hayata geçirerek, kuantum fazları, taşıma süreçleri ve topolojik fenomenlerin kapsamlı biçimde araştırılmasına olanak sağladı.

Immanuel Bloch konuşmasında, "Kuantum simülasyonlarıyla, kuantum mekaniğinin kurucularının hayal bile edemeyeceği benzeri görülmemiş bir netlik ve araçlarla karmaşık kuantum maddesinin ortaya çıkan davranışını inceleyebildiğimiz yeni bir kuantum bilimi çağına giriyoruz" ifadelerini kullandı.

2018 yılında Micius Kuantum Vakfı tarafından özel girişimcilerin bağışlarıyla verilen ödül, kuantum iletişimi, simülasyonu, hesaplama ve metrolojisi alanlarında olağanüstü katkılarda bulunan bilim insanlarını onurlandırıyor.

Vakıf, eski Çinli filozof Micius'un adını taşıyor. Ödül kazanan her bilim insanı, 1 milyon yuan (yaklaşık 139.867 ABD doları) para ödülünün ve altın madalyanın sahibi oluyor.

Kaynak: Xinhua

Bilim İnsanı, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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