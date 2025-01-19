2025'te Kaçak Eşya Ele Geçirildi

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6 Nisan 1920

1- Gümrükler Muhafaza ekipleri 2025'in ilk 15 gününde 1,5 milyar değerinde kaçak eşya ele geçirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"Çok sayıda x-ray cihazımızı yerli ve milli kaynaklarla üreterek gümrük kapılarımızda kullanmaya başladık, bu cihazların sayılarını artırıyoruz"

(Seda Tolmaç/Ankara)

2 - Türksat 6A'nın hizmete girmesi için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Türksat 6A'yı her şeyiyle şubatta devreye alacağız"

"Burada en kıymetli olan şey, sivil ve askeri haberleşmenin, televizyon yayıncılığının çok daha güvenli şekilde ve emin olduğumuz şartlarda yapılmasını sağlamış olmamız"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3 - 10 soruda "5G"nin merak edilenleri

Türkiye, 1991'de araç telefonları aracılığıyla kullanmaya başladığı 1G teknolojisinin ardından gelecek yıl yerli ve milli olanaklarla 5G'ye geçiş için hazırlıklarını hızlandırdı

Türkiye'yi bu yeni teknolojiyle tanıştırmaya hazırlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 5G'ye yönelik yetkilendirme çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayacak

(Arife Yıldız Ünal/Fatma Eda Topcu/Ankara/istanbul)

4- Dijital dönüşümde yeni meslek standartları geliyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı İlhan:

"Bu sene tamamlamayı planladığımız meslek standartlarına baktığımızda, mobil yazılım geliştirici, oyun geliştirici, veri bilimci, veri mimarı ve yapay zeka araştırmacısı gibi kişilerden bahsediyoruz. Standardı geçtiği zaman artık bunlar da meslek olarak tanımlanacak"

"(Dijital dönüşümün işsizliğe neden olacağı tartışmaları) İnsan, inancımızda, kültürümüzde her şeyin başı. Biz tam tersine insanların işlerini kolaylaştırıcı yaklaşımları benimsemek zorundayız. Dönüşüm oluyorsa 'Biz bundan bağımsız, aynı şekilde yaşarız' diyemeyiz"

(Orhan Onur Gemici-Sefa Bilgitekin/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

5 - Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden ticaret fazlasına kadar birçok konudaki sert söylemleri, Avrupa'nın ABD ile ilişkilerinin yeni dönemde nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlikler yaratıyor

Taraflar arasındaki 1,3 trilyon dolarlık mal ve hizmet ticareti, Trump'ın başkanlığı devralmasının ardından yeni sınamalarla karşılaşabilir

İngiltere ise ABD ve diğer ülkeler arasında bir "gümrük vergisi savaşı" başlaması durumunda, daha yüksek enflasyon ve işsizlik riski oluşmasından kaygı duyuyor

(Ata Ufuk Şeker-Nuran Erkul/Brüksel-Londra)

6 - Trump'ın kripto para hamleleri "domino" etkisi yaratabilir

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar:

"Daha fazla ülke, Bitcoin ve diğer kripto varlıklar için düzenlemeler yapmaya ve bu varlıkları finansal sistemlerine entegre etmeye başlayabilir"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Çaşkurlu:

"( Fed'in faiz politikası) Orta vadede enflasyonun artması sonrası faiz artırımı veya uzun süre sabit kalması kripto paraların cazibesini aşağı çekebilir"

(Mertkan Oruç/Ankara)

7 - İhracat artışında ABD başı çekti

Türkiye'nin geçen yıl ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke 1 milyar 256 milyon dolarla ABD oldu

TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı:

"ABD'nin Türkiye için büyük bir pazar olması, özellikle inovatif ve sürdürülebilir ürünlerin bu pazarda daha fazla yer bulmasını sağlayabilir"

(Burhan Sansarlıoğlu-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

8- 120 binden fazla sosyal medya hesabı "siber devriye" radarına yakalandı

Siber devriyeler, 2024'te internette, 54 bin 144'ü asayiş, 33 bin 207'si terör, 14 bin 554'ü güvenlik, 3 bin 517'si siber, 1604'ü narkotik, 1524'ü kaçakçılık, 101'i göçmen kaçakçılığı olan suçların işlendiğini tespit etti, 120 bin 926 sosyal medya hesabı hakkında işlem yaptı

Sanal alemde yapay zeka ile üretilen "deepfake" içeriklerden sosyal medya dolandırıcılıklarına ve fidye yazılımlarına kadar çeşitli suçlar işlendi

(Cem Dağıstanlı/Ankara)

9- İstanbul, atık suların arıtılmasında eylem planının gerisinde kaldı

Atık sularının sadece yüzde 34,43'ü ileri biyolojik tesislerde arıtılan megakent, Marmara Denizi'nde 2021'de yaşanan müsilaj kirliliği sonrasında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulunun hazırladığı 3 yıllık eylem planına göre oldukça geride yer alıyor

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk:

" Ataköy, Tuzla, Baltalimanı gibi tesislerde yapılan çalışmalarla yüzde 15'lik iyileşme sağlandı. Ama hala İstanbul'un payı burada tek başına güncel rakamlarla yüzde 50 civarındaki ağırlığını koruyor. İstanbul'daki ön arıtma tesislerinin hızlıca önce biyolojik veya ileri biyolojiğe dönüştürülmesi icap ediyor"

İTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Güçlü İnsel:

"Atık sulara yapılan arıtmaların yetersiz olması, bunun yanlış planlanması sonucunda Marmara Denizi'nin ekosistemi bozuldu. Çözülmüş oksijen konsantrasyonu balıkların yaşayamayacağı seviyeye doğru gidiyor"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Donarak ölen kuştan etkilendi, kamu alanlarına 4 yılda 1000 kuş evi yaptı

Ressam Naci Barışan, Osmanlı ve Anadolu motifiyle işlediği kuş evlerini hastane, huzurevi, park, cezaevi ve camilerin bahçelerine asıyor

Naci Barışan:

"İnsanların oturduğu, huzur aradığı yerlere, bu kuş evlerini asmak gayreti içerisindeyim. Niyetim 1 milyon kuş evi yapmak. Bunu dünyanın farklı yerlerine göndermek istiyorum"

(Huzeyfe Tarık Yaman/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

11 - Normal doğuma hazırlanan anne adaylarının "gebe okulu"na ilgisi artıyor

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sümeyye Çınaroğlu:

"Hastanemizdeki gebe okulunda 2020 yılında 1500 kişiye, 2024 yılında ise yaklaşık 3 bin civarında gebeye hizmet verdik. Bizim gebe okulumuzun farkı aynı zamanda online eğitimler de veriyoruz"

Gebe okuluna katılan anne adayı Cemre Öztürk:

"Kadınlar normal doğumdan korkmamalı aksine bu konuyu araştırmalılar. Duygusal, bedensel olarak kendime ve rahmime güvendiğim, kendi kaygılarımdan uzaklaştığım anda hiçbir sorun olmadan bu süreci gerçekleştirebileceğime daha çok inandım"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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