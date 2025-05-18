2025\'te Korunan Alanlara İlgi Artıyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki korunan alanları 2025 yılının 4 aylık döneminde toplam 12 milyon 850 bin 678 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, bu dönemde en fazla ilgi gören korunan alanın 5 milyon 54 bin 586 ziyaretçi sayısı ile Marmaris Milli Parkı olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki korunan alanların havası, suyu, tarihi-doğal zenginlikleri ve huzurlu ortamlarıyla tabiatla iç içe vakit geçirmeyi seven vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Bakanlık olarak her yaştan doğaseverin korunan alanlardan daha fazla faydalanmasına yönelik yeni proje ve faaliyetler geliştirdiklerine işaret eden Yumaklı, "Korunan alanlarımızı doğal ve kültürel değerleriyle muhafaza ederken ziyaretçilerimizin konforunu artırmak amacıyla tanıtım merkezleri, günübirlik kullanım alanları, seyir terasları, yürüyüş rotaları ve macera parkurları gibi birçok altyapı çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni topluyor ve karşılık buluyor. Ziyaretçi sayılarında yaşanan artış da bunun en büyük göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı, korunan alanlara gösterilen ilginin 2025 yılının 4 aylık döneminde de sürdüğüne dikkat çekerek, "49'u milli park ve 269'u tabiat parkı olmak üzere, diğer alanlarla birlikte toplam 677 korunan alanımızı 4 aylık dönemde toplam 12 milyon 850 bin 678 kişi ziyaret etti. Bu dönemde 5 milyon 54 bin 586 kişinin ziyaret ettiği Marmaris Milli Parkı, en çok ziyaret edilen korunan alanımız oldu. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören Ormanya Tabiat Parkı ise 2 milyon 426 bin 824 ziyaretçi sayısı ile en çok ziyaret edilen ikinci korunan alanımız olarak kayıtlara geçti. Beyşehir Gölü Milli Parkı ise 2 milyon 24 bin 2 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu alanları, 1 milyon 729 bin 474 ziyaretçi ile Beydağları Sahil Milli Parkı, 1 milyon 559 bin 7 ziyaretçi ile Uludağ Milli Parkı, 1 milyon 139 bin 753 ziyaretçi ile Burç Tabiat Parkı, 793 bin 864 ziyaretçi ile Ayvalık Adaları Milli Parkı, 691 bin 533 ziyaretçi ile Abant Gölü Milli Parkı, 593 bin 60 ziyaretçi ile Şamlar Tabiat Parkı ve 579 bin 129 ziyaretçi ile Uzungöl Tabiat Parkı izledi. Doğaseverlere korunan alanlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.