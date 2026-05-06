2025'te Trafik Kazalarında Azalma

06.05.2026 11:50
TÜİK verilerine göre 2025'te trafik kazaları nedeniyle ölü sayısı %5 azaldı, yaralı sayısı %4.9 arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2025 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerine göre, 2025 yılında Türkiye'de 288 bin 321 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 6 bin 35 kişi hayatını kaybetti, 403 bin 937 kişi yaralandı. Bir önceki yıla göre trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı yüzde 5,0 azaldı, yaralı sayısı ise yüzde 4,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'de geçtiğimiz yıl toplam 1 milyon 549 bin 574 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların bir milyon 261 bin 253'ü maddi hasarlı, 288 bin 321'i ise ölümlü yaralanmalı kazalardan oluştu. Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 86,5'i yerleşim yeri içinde, yüzde 13,5'i ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti.

Günde ortalama 16,5 kişi hayatını kaybetti

2025 yılında meydana gelen ölümlü yaralanmalı kazalarda 2 bin 541 kişi olay yerinde, 3 bin 494 kişi ise hastaneye sevk edildikten sonra 30 gün içinde hayatını kaybetti. TÜİK'e göre, günlük ortalama 789,9 ölümlü yaralanmalı kaza meydana gelirken, günlük ortalama 16,5 kişi hayatını kaybetti, bin 106,7 kişi yaralandı.

Ölü sayısı yüzde 5,0 azaldı, yaralı sayısı ise yüzde 4,9 arttı

2025 yılında 2024 yılına göre, motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 7,4 artarak 33,6 milyona yükselirken aynı dönemde toplam kaza sayısı yüzde 7,3, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 8,0, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 7,1 ve yaralı sayısı yüzde 4,9 arttı. Buna karşın toplam ölü sayısı yüzde 5 azaldı.

2025 yılında en fazla trafik kazası ölümü Ankara'da meydana geldi

İl düzeyinde en fazla ölü sayısı 290 ölüm ile Ankara'da yaşanırken, en fazla yaralı sayısı 47 bin 717 yaralı ile İstanbul'da görülürken; en az ölü sayısı 5 ölü ile Ardahan'da en az yaralı sayısı ise 294 yaralı ile yine Ardahan'da gerçekleşti. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 50,7'sini sürücüler, yüzde 29,3'ünü yolcular, yüzde 20'sini yayalar oluşturdu. Yaralananların ise yüzde 55,6'sı sürücü, yüzde 33,9'u yolcu, yüzde 10,5'i yayalardan oluştu. Ölenlerin yüzde 77,8'inin erkek, yüzde 22,2'sinin kadın olduğu; yaralananların ise yüzde 70'inin erkek, yüzde 30'unun kadın olduğu görüldü.

Trafik kazalarında bin 334 motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

2025 yılında trafik kazalarında bin 334 motosiklet sürücüsü ve 191 motosiklet yolcusu hayatını kaybetti. Otomobillerde ise bin 2 sürücü ve bin 63 yolcu yaşamını yitirdi. İncinebilir yol kullanıcıları olarak tanımlanan yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücülerinde toplam 2 bin 680 ölüm gerçekleşti. Bu grup, toplam ölümlerin yüzde 44,4'ünü oluşturdu.

Kazalar en çok yaz aylarında ve cuma günleri meydana geliyor

Karayolu ağında 2025 yılında meydana gelen 288 bin 321 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 65,0'ı gündüz, yüzde 33,1'i gece ve yüzde 1,9'u alacakaranlıkta oldu. Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla yüzde 10,4 ile ağustos ayında, en az ise yüzde 5,7 ile şubat ayında meydana geldi. Haftanın günlerine göre ise kazalar en çok cuma günleri, en az pazar günleri gerçekleşti. Kazaların yüzde 65'i gündüz saatlerinde meydana geldi.

Kaynak: ANKA

12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
