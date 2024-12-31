2025'ten Umut Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2025'ten Umut Beklentisi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2025'in barış, huzur ve güçlü bir Türkiye için umut taşıdığını belirtti.

31.12.2024 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2025'in, Türkiye'nin güçlü geleceğinin temellerinin sağlamlaşacağı bir yıl olacağı inancındayım. Bu duygu ve düşüncelerle, 2025 yılının sorunlarımızın çözüme kavuşacağı, bölgemiz için kardeşlik ve iş birliğiyle esenliğin sağlanacağı; milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur ve bereket dolu bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş mesajında, şunları kaydetti:

"2025 yılına adım atarken, hep birlikte milli birlik ve beraberlik içerisinde, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam etme kararlılığı içerisindeyiz. 2024, Türkiye'nin dünyada etkin bir güç olarak tarihe geçtiği bir yıl oldu. Geride bıraktığımız yıl, iç siyasette uzlaşma kültürünün güçlenmesi, millet iradesinin yüceltilmesi ve geleceğimize dair güvenimizi pekiştirdi. Milletimiz, iradesi, dayanıklılığı ve birbirine olan güveniyle dayanışma duygularını her fırsatta öne çıkardı.

2025 yılına girerken, dost ve kardeş ülkelerle kurduğumuz güçlü bağlar ve artan iş birliği, hepimiz için gurur kaynağıdır. Akraba topluluklarla dilde, fikirde ve işte birliği esas alan vizyonumuz doğrultusunda attığımız adımlar hem bölgemizde hem de dünyada güçlü bir birliktelik hedefini daha görünür hale getirdi. Ortak tarih, kültür ve değerlerimizin ışığında bu birlikteliği daha da ileri taşıyacağız.

Geçtiğimiz yıl, soykırımcı Netanyahu hükümetinin saldırılarıyla Gazze ve Lübnan'da yaşanan acıların derin hüznünü hissettik. Ancak, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin adalet ve insan hakları doğrultusunda Filistin halkı lehine aldığı kararlar, insanlık adına umut ışığı olmuştur. 2025'in, adaletin ve barışın tesis edildiği bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Suriye için de huzur ve istikrarın yeniden inşa edileceği bir dönemin başlamasını umuyorum. Suriye'de barışın ve istikrarın yeniden tesisi hem bölgesel huzur hem de insanlık adına büyük bir kazanım olacaktır. Türkiye olarak devlet millet el ele vererek, bölgesel barış ve kardeşlik için kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz.

Yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte, milletimizin hak ettiği daha özgür, daha adil ve kapsayıcı sistemi inşa etmek için tarihi bir adımın eşiğindeyiz. 2025 yılının, Türkiye'nin güçlü geleceğinin temellerinin sağlamlaşacağı bir yıl olacağı inancındayım. Bu duygu ve düşüncelerle, 2025 yılının sorunlarımızın çözüme kavuşacağı, bölgemiz için kardeşlik ve iş birliğiyle esenliğin sağlanacağı; milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur ve bereket dolu bir yıl olmasını diliyorum. Aziz milletimizin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyor, yeniden güçlü ve büyük Türkiye, daha adil bir dünya yolunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Dünyada barışın ve adaletin tesisi için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah yardımcımız olsun."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları, Politika, Türkiye, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025'ten Umut Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
19:07 İstanbul’da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti İstanbul'da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
17:42 Türkiye’nin dev bankası Suriye’ye mi açılıyor Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor?
17:29 İstenmeyen gelinden yeni paylaşım İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
17:19 Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti
17:06 Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
17:04 Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti
16:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel’in yeni yılını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
16:46 Doğal gaza da zam gelecek mi BOTAŞ güncel planı duyurdu Doğal gaza da zam gelecek mi? BOTAŞ güncel planı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 12:33:09. #1.13#
SON DAKİKA: 2025'ten Umut Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.