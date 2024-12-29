2025 Viyana Filarmoni Orkestrası Konseri Provaları

VİYANA, 29 Aralık (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek 2025 Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri öncesi prova yapan Viyana Filarmoni Orkestrası üyeleri, 28 Aralık 2024.
2025 Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri, 1 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: He Canling/Xinhua)
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