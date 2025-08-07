2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. dönem) tercih işlemleri başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 14 Ağustos saat 23.59'a kadar alınacak.
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.
Son Dakika › Güncel › 2025 YDUS Tercih İşlemleri Başladı - Son Dakika
