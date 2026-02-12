Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) tercihleri başladı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Şubat saat 23.59'a kadar devam edecek.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.
Son Dakika › Güncel › 2025 YDUS Tercihleri Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?