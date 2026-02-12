2025 Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2025 Yılın Kareleri Oylaması

2025 Yılın Kareleri Oylaması
12.02.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Gök, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerde seçim yaptı.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gök, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını oylayan Gök, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" karesini beğendi."

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Hava yolu" karesini tercih eden Gök, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" başlıklı fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı eserini seçti."

Fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gök, "Fotoğraflarda estetik bir kaygı var ama esas beni etkileyen şey arkasındaki hikaye. Gazze kategorisindeki fotoğraflara bakınca o acı canlanıyor. Spor kategorisinde ise hem başarı hem estetik. Seçimlerim, bildiğim ve gördüğüm yerleri hatırlatan fotoğraflardan yana oldu." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Marmaray’a dev zam geliyor Marmaray'a dev zam geliyor
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu

16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 16:55:25. #7.11#
SON DAKİKA: 2025 Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.