2025 Yılının Başarılı Gazetecileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

TRABZON Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen '2025 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı Trabzon Bürosu muhabirleri Selçuk Başar 'Haber Görüntüsü', Nurgül Günaydın da 'Spor Haberi' kategorilerinde ödül aldı.

TGC tarafından düzenlenen '2025 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması' için ödül töreni Akçaabat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende; dereceye girenlere ödülleri verildi. Çeşitli kategorilerde 40 eserin jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada, 'Haber Görüntüsü' kategorisinde Demirören Haber Ajansı Trabzon Bürosu muhabirlerden Selçuk Başar, 'Yaşıyor Ama 7 Yıldır Ölü Görünüyor' başlıklı haberi ile Nurgül Günaydın da 'Kızılderili Ailenin Trabzonspor Tutkusu' başlıklı haberi ile 'Spor Haberi' dalında başarı ödülüne layık görüldü. Başar'a ödülünü, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, Nurgül Günaydın'ın ödülü ise Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Akaç tarafından takdim edildi.