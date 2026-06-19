2026 Çin Marka Fuarı Budapeşte'de Açıldı

BUDAPEŞTE, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong Tao (solda) ve Macaristan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Devlet Sekreteri Judit Zolnay (sağdan ikinci)2026 Çin Marka Fuarı'ndaki insansı robot standını ziyaret ediyor, 18 Haziran 2026.

2026 Çin Marka Fuarı (Orta ve Doğu Avrupa), perşembe günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kapılarını açtı.

Üç gün sürecek olan fuar, yeni iş fırsatlarını keşfetmeleri ve Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirmeleri amacıyla Çin ve bölge ülkelerinden işletmeleri bir araya getiriyor.

10.000 metrekarelik alana yayılan fuarda tarım ve ormancılık makineleri, enerji depolama ekipmanları, elektronik ürünler ve inşaat malzemeleri gibi sektörlerdeki en ileri ürün ve teknolojiler sergileniyor. (Fotoğraf: Chen Hao/Xinhua)