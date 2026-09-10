2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Beijing'de ziyarete açıldı
2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı çarşamba günü Beijing'deki Shougang Park'ta kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar, hizmet ticareti alanındaki paydaşları bir araya getiriyor.
BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'deki Shougang Park'ta kapılarını ziyaretçilere açtı.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı Beijing'de ziyarete açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?