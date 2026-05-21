2026'da 3.3 Milyon Kurbanlık Tahmini

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, "Son yıllardaki kurban satış verileri dikkate alındığında, 2026 yılında yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvanın kesileceği tahmin ediliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak temennimiz; hem üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı hem de vatandaşlarımızın dini vecibelerini huzur içinde yerine getirebildiği bir Kurban Bayramı yaşanmasıdır" dedi.

"BÜYÜKBAŞ KURBANLIKLAR 450 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

Ülke genelinde kurbanlık hayvan fiyatlarına ilişkin de konuşan Bayraktar, fiyatların illere göre farklılık gösterdiğini söyledi. Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bazı bölgelerde satışlar canlı kilogram veya karkas et fiyatı üzerinden yapılırken, bazı bölgelerde pazarlık usulüyle canlı hayvan satışı ya da hisseli satış yöntemi uygulanıyor. Özellikle büyükşehirlerde kesim ücretlerinin de satış fiyatına dahil edildiği görülüyor. Kurbanlık fiyatları; hayvanın canlı ağırlığına, ırkına, büyükbaşta inek, düve veya tosun; küçükbaşta ise koyun, koç veya keçi olmasına göre değişiklik gösteriyor."

Ziraat odalarımızdan alınan verilere göre, 2026 yılında büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarının hayvan başına 120 bin lira ila 450 bin lira, küçükbaş hayvanların ise 15 bin lira ila 45 bin lira arasında değişmesi bekleniyor. Canlı kilogram fiyatlarının büyükbaş hayvanlarda 340 lira ila 520 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 300 lira ila 520 lira arasında olacağı tahmin ediliyor. Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanlarda canlı kilogram fiyatının 411 lira 19 kuruş, küçükbaş hayvanlarda ise 397 lira 61 kuruş seviyesinde olduğu görülüyor.

Geçen yıla göre fiyat artışı büyükbaş hayvanlarda yüzde 36,9, küçükbaş hayvanlarda ise yüzde 29,3 olarak gerçekleşti. Ortalama canlı kilogram fiyatı büyükbaşta 300 lira 38 kuruştan 411 lira 19 kuruşa, küçükbaşta ise 307 lira 52 kuruştan 397 lira 61 kuruşa yükseldi. Satışların yoğun olduğu büyükşehirlerde canlı kilogram fiyatları, büyükbaş hayvanlarda İstanbul Avrupa Yakası'nda 480-520 lira, Anadolu Yakası'nda 480-500 lira, Ankara ve İzmir'de ise 380-450 lira aralığında değişiyor. Küçükbaş hayvanlarda ise İstanbul Avrupa Yakası'nda 480-520 lira, Anadolu Yakası'nda 450-470 lira, Ankara ve İzmir'de ise 400-450 lira aralığında fiyat oluşuyor."

Vekaletle kurban kesimi uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, son yıllarda özellikle yurt dışında vekaletle kurban kesimi organizasyonlarının arttığını belirtti. Dernek ve vakıfların vatandaşlardan aldıkları vekaletlerle yurt içi ve yurt dışında kurban kesim organizasyonları düzenlediğini ifade eden Bayraktar, yurt dışı organizasyonlarında uygulanan düşük fiyat politikalarının vatandaşları bu yöntemlere yönlendirdiğini söyledi.

Bu durumun iç piyasada üreticilerin satışlarını olumsuz etkilediğini kaydeden Bayraktar, "Yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yapılacak her türlü yardımın destekçisiyiz. Bununla birlikte kurban kesimlerinin ülkemizde gerçekleştirilmesi ve elde edilen etlerin soğuk zincirle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması halinde hem üreticimizin hem de hayvancılık sektörümüzün korunmasına katkı sağlanacaktır" dedi.

Şemsi Bayraktar, dernek ve vakıfların toplu alımlarda üreticinin emeğini gözeten adil bir fiyat politikası uygulamasının da büyük önem taşıdığını vurguladı.