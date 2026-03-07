2026'da Türk Turizmi için Yeni Rekor Beklentisi

2025 yılında tüm zamanların rekorunun kırıldığı Türk turizminde, 2026'da da yeni rekor bekleniyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, bu yıl yüzde 5 ile 8'lere varan artış beklediklerini açıkladı.

Türkiye, turizmde 2025 yılında 63 milyon 941 bin turist sayısıyla dünyada 4'üncü olurken, 65 milyar 231 milyon dolar gelirle de dünya 7'ncisi oldu. Türkiye turizminin başkenti Antalya ise 17 milyon 571 bin turist sayısıyla dünyada en çok ziyaret edilen 8'inci şehir, dünyanın en iyi destinasyonu sıralamasında da 5'inci sırada yer aldı. Antalya'da 2025 yılında 17 milyar doları aşan turizm geliri sağlandı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, 2026 yılı yaz sezonu için umutlu konuştu. Türkiye ve Antalya turizminde 'rekor yılı' olarak bilinen 2019'dan sonra 2025'in hem Türk turizmi hem de Antalya turizmi adına güzel bir sene olduğunu söyleyen Çek, "64 milyon turist, 65 milyar dolar gelir. Toplamda baktığımız zaman sayılara göre rekorlar yılı" dedi.

MALİYET VE KUR BASKISI

Sektörün yaşadığı maliyet ve kur baskısı sorunlarına dikkati çeken Çek, "2025, maliyet ve kur baskısı açısından sıkıntı yaşadığımız bir yıl, sezon oldu ama her şeye rağmen hala dünyada turist sayısı olarak 4'üncülüğe, gelir olarak 7'nciliğe ulaştığımızı görürsek beklentilerin daha yukarı çıkabileceği bir turizm sezonu olduğunu bize gösteriyor. 2026 da geçen senenin işaretlerini verir şekilde ilerliyor" diye konuştu.

BÜYÜME TAHMİNİ

Çek, 2026 yılı beklentilerini pazarlara göre değerlendirerek, "Mesela Avrupa durağan ama geçen seneyi aratmayacağından eminim. İç pazar çok çok iyi. Gerçekten hareketli. Zaten kriz dönemlerinde de iç pazar her zaman Türk turizminin kurtarıcısı oldu. Enteresan şekilde Rusya geçen seneye göre iyi gidiyor. Savaş diyoruz, Ukrayna Savaşı ama onlar da kendi içinde toparlanma sürecine girdi. Rublenin de biraz güçlü duruyor olması bunda çok çok önemli bir etken. Şu anki görüntü yaz sezonunun geçen senenin altında kalmayacağını gösteriyor. Ama bu tabii Orta Doğu'nun, bölgedeki sorunların, coğrafyamızda yaşananların bu şekilde devam etmesi kaydıyla böyle gider. Siyasi ve jeopolitik ortamda durumlar bu şekilde devam ederse biz hem kişi sayısında hem de gelirde yüzde 5 ile yüzde 8'lere varan artış sağlarız diye düşünüyorum açıkçası yaz sezonunda tüm Antalya, hatta tüm Türkiye için" dedi.