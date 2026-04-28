2026 Dünya Kupası Meksika Biletleri: Fiyatlar, Maç Programı ve Satın Alma Rehberi

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek. Meksika, Estadio Azteca'da açılış maçına ev sahipliği yapacak ve üç kez turnuvaya ev sahipliği yapan ilk ülke olacak. Biletler için son dakika satış aşaması devam ediyor; biletler ilk gelen ilk alır esasına göre satılıyor. FIFA Yeniden Satış Pazarı da açık. Grup maçı bilet fiyatları 75-2.735 dolar arasında değişiyor. Meksika, Güney Afrika, Güney Kore ve Çek Cumhuriyeti ile aynı grupta yer alıyor.