2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı Başladı

SHANGHAİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı cuma günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.

"Daha Parlak Bir Gelecek için Yapay Zeka Ortaklığı" temalı etkinlik, Konferanslar ve Forumlar, Sergiler ve Tanıtımlar, Ödüller ve Yarışmalar, Uygulama Deneyimleri, İnovasyon Geliştirme Merkezi ve Yetenek Kazanımı olmak üzere altı bölümden oluşuyor.

Sergi alanı ilk kez 100.000 metrekareyi aşan etkinliğe bu yıl 1.100'den fazla işletme katılıyor. Organizatörler, katılımcıların 3.000'den fazla ürün ve teknolojiyi sergileyeceğini ve 300'den fazla ürünün ilk kez kamuoyuna tanıtılacağını belirtti.