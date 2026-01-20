Eskişehir, "2026 Eskişehir Yılı" Afişleriyle Donatıldı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen "2026 Eskişehir Yılı" için kent genelinde hazırlıklar hız kazandı. Bu kapsamda kentin dört bir yanı "2026 Eskişehir Yılı" afişleriyle süslendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ana arterlerden meydanlara, park alanlarından kamusal alanlara kadar birçok noktaya asılan afişler, vatandaşların ilgisini çekti. Kentin kültürel, sanatsal ve sosyal değerlerini ön plana çıkaran tasarımlar, 2026 yılı boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin de habercisi niteliğini taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan "2026 Eskişehir Yılı" çalışmalarıyla şehrin ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde tanıtılması hedefleniyor.