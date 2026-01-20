Eskişehir, "2026 Eskişehir Yılı" Afişleriyle Donatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir, "2026 Eskişehir Yılı" Afişleriyle Donatıldı

20.01.2026 12:24  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, '2026 Eskişehir Yılı' için kent genelinde afişlerle süslemeleri artırarak hazırlıklarını hızlandırdı. Etkinliklerin haberci niteliğindeki afişler, kültürel, sanatsal ve sosyal değerleri ön plana çıkarıyor.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen "2026 Eskişehir Yılı" için kent genelinde hazırlıklar hız kazandı. Bu kapsamda kentin dört bir yanı "2026 Eskişehir Yılı" afişleriyle süslendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ana arterlerden meydanlara, park alanlarından kamusal alanlara kadar birçok noktaya asılan afişler, vatandaşların ilgisini çekti. Kentin kültürel, sanatsal ve sosyal değerlerini ön plana çıkaran tasarımlar, 2026 yılı boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin de habercisi niteliğini taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan "2026 Eskişehir Yılı" çalışmalarıyla şehrin ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde tanıtılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Eskişehir, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir, '2026 Eskişehir Yılı' Afişleriyle Donatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor Ekonomistler, faizde indirim bekliyor
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 14:55:13. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir, "2026 Eskişehir Yılı" Afişleriyle Donatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.