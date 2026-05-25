2026 hububat sezonu için güçlü üretim beklentisi

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Yaşar Serpi, Türkiye'de 2026 sezonunun hububat üretimi açısından güçlü bir yıl olacağına inandıklarını belirtti. Nisan ayının son yarım asrın en radikal meteorolojik tablolarından birini sunduğunu ifade eden Serpi, düzenli yağışların hububat gelişimini olumlu etkilediğini söyledi. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağışların verim beklentilerini yükselttiğini kaydeden Serpi, mayıs ayında ciddi bir olumsuzluk olmaması halinde 23 milyon ton buğday ve 8,7 milyon ton arpa rekoltesi öngördüklerini açıkladı.