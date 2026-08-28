2026 Interlagos Festivali Başladı
Sao Paulo'da düzenlenen festivalde Çinli üreticiler yeni enerji araçlarını sergiliyor.
SAO PAULO, 28 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan Autodromo Jose Carlos Pace pisti, 2026 Interlagos Festivali kapsamında düzenlenen otomobil etkinliğine ev sahipliği yapıyor.
Perşembe günü başlayan dört günlük etkinlikte Çinli üreticiler de yeni enerji araçlarına ait son modellerini sergiliyor.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › 2026 Interlagos Festivali Başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?