2026 Kış Olimpiyatları'nda Çin'in Tarihi Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Kış Olimpiyatları'nda Çin'in Tarihi Başarısı

2026 Kış Olimpiyatları\'nda Çin\'in Tarihi Başarısı
24.02.2026 04:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 gündür süren 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Çin, en iyi performansını sergiledi.

1. Olimpiyatlardan çeşitli kareler

2. ANONS (Türkçe): ZHOU SANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

17 gündür devam eden 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları pazar günü sona erdi. Geniş katılım ve tarihi atılımlarla öne çıkan oyunlarda Çin, yurtdışında düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda tarihte şu ana kadar en iyi performansını ortaya koydu.

ANONS (Türkçe): ZHOU SANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

17 gündür devam eden 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları pazar günü sona erdi. Geniş katılım ve tarihi atılımlarla öne çıkan oyunlarda Çin, yurtdışında düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda tarihte şu ana kadar en iyi performansını ortaya koydu.

Çin, yurtdışında düzenlenen Kış Olimpiyatları'na şimdiye kadarki en büyük heyetini gönderdiği olimpiyatlarda 15 disiplinde düzenlenen 91 yarışmada 126 sporcu ile yer aldı. 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan takım, yurtdışında düzenlenen Kış Olimpiyatları'ndaki en iyi sonucunu elde etti ve 2022 Beijing Olimpiyatları'ndaki toplam madalya sayısına ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Kış Olimpiyatları, Teknoloji, Milano, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 Kış Olimpiyatları'nda Çin'in Tarihi Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 05:45:05. #.0.5#
SON DAKİKA: 2026 Kış Olimpiyatları'nda Çin'in Tarihi Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.