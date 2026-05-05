2025 Pulitzer Ödülleri Sahiplerini Buldu
2025 Pulitzer Ödülleri Sahiplerini Buldu

05.05.2026 00:22
Dünyanın en önemli gazetecilik ödülleri arasında gösterilen Pulitzer Ödülleri'ni kazananlar açıklandı.

Gazete, dergi ve internet haberciliği, edebiyat ve müzikal kompozisyon dallarında verilen ödüllerde bu yıl gazetecilik alanında ABD'de geçen yıl yaşanan üç silahlı katliamla ilgili yayın yapan yerel gazeteler öne çıktı.

"Flaş Haber" dalında ödülü, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde Ağustos 2025'te bir Katolik okulundaki bir ayin sırasında meydana gelen ve iki çocuğun ölümüne, 17 çocuğun da yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyla ilgili haberleri nedeniyle The Minnesota Star Tribune gazetesine verildi.

New York Times gazetesi, ABD'de hükümetin belirli kişilerle maddi ilişkisini araştırdığı haberi dolayısıyla "Araştırmacı Gazetecilik", tarihten ve kişisel deneyimlerden yola çıkarak baskı, aidiyet ve sürgün gibi güncel temaları irdeleyen bir haberi için "Düşünce Yazısı" ve İsrail'in Gazze'de yarattığı yıkımı ve açlığı gösteren fotoğrafı nedeniyle "Flaş Haber Fotoğrafçılığı" dallarında 3 ayrı ödüle layık görüldü.

"Kamu Hizmeti" dalında ödül, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin federal kurumlarda yürüttüğü yeniden yapılanma süreci ve bazı hükümet departmanlarındaki kesintilerin insani etkilerini ve ülke üzerindeki sonuçlarını ele alan haberi nedeniyle The Washington Post gazetesine verildi.

Reuters haber ajansı, ABD Başkanı'nın, yürütme yetkisini genişletme çabalarını haberleştirmesi nedeniyle "Ulusal Habercilik" dalında ödül aldı.

"Uluslararası Habercilik" ödülü, ABD'deki Silikon Vadisi'nde ortaya atılan, Çin'de geliştirilen ve dünya çapında yayılan, daha sonra ABD sınır devriyesi tarafından yeni amaçlarla Amerika'da kullanılan son teknoloji ürünü kitlesel gözetim araçlarına dair bir küresel araştırma yürüten Associated Press'e verildi.

"Açıklayıcı Habercilik" dalında da, "Burned" adlı serileriyle, ABD'deki sigorta şirketlerinin algoritmik araçlar kullanarak, California eyaletindeki yangında evlerini kaybedenlere mülklerinin değerlerini düşük gösterip, tazminat taleplerini reddetmeleri dolayısıyla yol açtıkları zararı ortaya koyan San Francisco Chronicle gazetesi ödüle layık görüldü.

Edebiyat ve müzik ödülleri

Edebiyat, drama ve müzik dallarında verilen Pulitzer Ödülleri de sahiplerini buldu.

"Kurgu" dalında ödül, Daniel Kraus'un kaleme aldığı "Angel Down" adlı esere verildi.

"Drama" dalında ödülü, Bess Wohl'un yazdığı "Liberation" kazandı.

"Tarih" dalında ödül, Jill Lepore'un ABD Anayasası'nın tarihini ele aldığı "We the People: A History of the U.S. Constitution" adlı çalışmasına verildi.

"Biyografi" dalında Amanda Vaill'in "Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution" adlı eseri ödüle layık görüldü.

"Anı veya Otobiyografi" dalında ödül, Yiyun Li'nin "Things in Nature Merely Grow" adlı eserine verildi.

"Şiir" dalında Juliana Spahr'ın "Ars Poeticas" adlı eseri ödülün sahibi oldu.

"Genel Kurgu Dışı" dalında ödül, Brian Goldstone'un "There Is No Place for Us: Working and Homeless in America" adlı eserine verildi.

"Müzik" dalında ödül, Gabriela Lena Frank'in "Picaflor: A Future Myth" adlı eserine verildi.

Pulitzer Ödülleri, Macaristan doğumlu Amerikalı yayıncı Joseph Pulitzer'in vasiyetiyle 1917'den bu yana gazetecilik ve medya alanında özgün çalışmaları teşvik etmek için veriliyor. Ödül sahipleri Columbia Üniversitesi Gazetecilik Bölümünün oluşturduğu jüri tarafından belirleniyor.

Kaynak: AA

