2026 Turizm Rezervasyonları Stabil

10.03.2026 12:46
Kaan Kaşif Kavaloğlu, 2026 sezonu için rezervasyonlarda kayıp olmadığını açıkladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yakın coğrafyada yaşanan olumsuzluklara rağmen 2026 rezervasyonlarında ciddi bir kayıp görülmediğini bildirdi.

Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, AKTOB yönetimi olarak dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin kapsamında tur operatörleri, hava yolu temsilcileri ve uluslararası turizm paydaşlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Gerçekleştirilen görüşmelerde 2026 sezonuna ilişkin talep, kapasite planlamaları ve kaynak pazarların güçlendirilmesine yönelik stratejilerin ele alındığını aktaran Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Zor bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz ancak sektörümüz her koşulda turizmin devamlılığını sağlamak için çalışıyor. Turizm aynı zamanda barışın dilidir, insanlar tatil için geldikleri ülkede huzur ve mutluluk arar. Yakın coğrafyamızda yaşanan olumsuzluklara rağmen turizmi konuşabilen, pazarlayabilen ve sürdürebilen bir ülkeyiz. Bunun adı dirayettir. 2026 sezonu için hazırlıklarımızı yaptık. Şu an itibarıyla rezervasyonlarda ciddi bir kayıp görünmüyor. Gelişmeleri yakından takip ederek her senaryoya hazırlıklı olmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin fuarda özel katılımcıların yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde kurulan 700 metrekarelik pavilyon ile temsil edildiğini belirten Kavaloğlu, fuarda Türkiye'den katılan kurumlarla ülkenin turizm potansiyelinin uluslararası turizm profesyonellerine aktarıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

