2026-YKS Adayları için Yeni Sistem - Son Dakika
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2026-YKS Adayları için Yeni Sistem

23.06.2026 09:51
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ÖSYM, 2026-YKS başvurularında eğitim bilgisi eksik olanlar için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'ni açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvurularında e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden 2026-YKS adaylarının eğitim bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinde Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin açılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruda, 2026-YKS başvurularında e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin açıldığı bildirildi.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik veya düzeltme taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtilen duyuruda, "https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri, bu bilgilerini 444 6796 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecekler." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2026-YKS Adayları için Yeni Sistem - Son Dakika

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