2026 YKS AYT Sınavı Başladı

(ANKARA) - Milyonlarca üniversite adayının katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Saat 10.15'te başlayan sınav öncesinde adaylar son olarak saat 10.00'a kadar sınav binalarına alındı. Üç saat sürecek sınavın ardından öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-YKS kapsamında gerçekleştirilen AYT'ye 1 milyon 627 bin 960 aday başvurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler son hazırlıklarını yaparken, veliler de okul önlerinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

Bazı aileler çocuklarının başarılı olması için dua ederken, kimi veliler yanlarında getirdikleri sandalyelerde sınav süresince bekleyişe geçti.

Sınav merkezleri önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir veli, öğrencilerin ve ailelerin bir yıldır yoğun bir tempoyla sınava hazırlandığını belirterek, "Çocuklar bu bir yılı yoğun bir tempoda geçirdiler. Biz de veliler olarak aynı tempoyu yaşadık. Çok çalıştılar, planlı ve düzenli çalıştılar. Bugün de inşallah emeklerinin karşılığını alacaklar. Hafta sonları kurslara gittiler, günün yaklaşık 10-11 saatini okulda ve dershanede geçirdiler. Veliler de aynı tempoda misafir kabul etmeyip programlarını çocuklarına göre şekillendirdi" dedi.

Torununa destek olmak için şehir dışından geldiğini söyleyen bir anneanne ise "Ona ve bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Bugün Babalar Günü. İnşallah çocuklarımız bugünü babalarına güzel bir hediye olarak sunarlar" diye konuştu.

VELİDEN ELEŞTİRİ: "İKİ GÜN İÇERİSİNE SIKIŞTIRILMIŞ BİR GELECEK"

Bir başka veli ise üniversite sınavının gençlerin hayatındaki en önemli dönemeçlerden biri olduğunu belirterek, "Yoğun bir tempoda, disiplin içerisinde geçen bir yılın sonuna geldik. Oğlum dün sınava girerken daha heyecanlıydı. Bugün ise sanki o heyecanı yenmiş gibiydi" dedi.

Mevcut sınav sistemini de eleştiren veli, "Keşke meslek seçimi ve gelecek planlaması bir ya da iki güne sıkıştırılmasa. Ama maalesef ülke gerçeği bu. İki gün içerisine sıkıştırılmış bir gelecek söz konusu. Böyle olmasa çok daha sağlıklı ve keyifli olurdu" ifadelerini kullandı.

Çocuğu sınava giren bir anne de öğrencilerin yoğun emek verdiğini vurgulayarak, "Bir yıllık maratonun sonuna geldik. Oğlum çok çalıştı, bütün gençler de çok çalıştı. Ancak dün yapılan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) zor olduğuna yönelik değerlendirmeler duyduk. Oğlum da özellikle yorum sorularında zorlandığını söyledi. Allah bütün çocuklarımızın emeklerini boşa çıkarmasın. Herkes hak ettiği yere gelsin, emeğinin karşılığını alsın" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ SINAV SİSTEMİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDE CİDDİ BASKI OLUŞTURUYOR"

Sınav sürecinin yalnızca öğrencileri değil aileleri de etkilediğini belirten bir veli ise "Çocuklarla birlikte biz de aynı stresi yaşadık. Süreç yoğun geçti. Türkiye'deki sınav sistemi çocuklar üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar ve biz de onların başarısına seviniriz" diye konuştu.

Bir başka veli de hazırlık sürecinin hem akademik hem psikolojik açıdan yorucu geçtiğini belirterek, "Hem okul hem dershane yoğunluğu vardı. Dün ilk deneyimimiz olduğu için daha gergindik. Bugün biraz daha rahatız. İnşallah bütün çocuklar için hayırlı sonuçlar olur" ifadelerini kullandı.

YDT SAAT 15.45'TE YAPILACAK

YKS maratonunun üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Adaylar sınav binalarına en geç saat 15.30'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin verilerine göre YDT'ye 203 bin 639 aday katılacak. Oturumda ağırlıklı olarak İngilizce olmak üzere Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinde sınav uygulanacak. İngilizce testine 195 bin 51 adayın gireceği bildirildi.