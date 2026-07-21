2026 YKS'de Şampiyon Okullar Belli Oldu

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarına göre, Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026-YKS sonuçları, "https://ykssonuc.osym.gov.tr/" internet adresinden açıklandı.

Sonuçlarla birlikte YKS'nin şampiyonları da belli oldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), AYT ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında 11 öğrenci birincilik elde etti.

Bu kapsamda oturumlarda birincilik elde eden öğrencilerin okullarına bakıldığında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öne çıktı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 2, Kabataş Erkek Lisesi'nden ise 3 öğrenci birinci oldu.

TYT'de birinciliği Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nden Abdullah Uslu, Şanlıurfa Fen Lisesi'nden Miraç Koşar, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir, Kabataş Erkek Lisesi'nden ise Şerif Efe Dartar paylaştı.

YKS'nin AYT oturumundaki sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu.

Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi AYT'de de şampiyon

Bu doğrultuda TYT'de birincilik elde eden Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Dartar, AYT'nin sayısal alanında da birinci oldu. AYT'nin sözel alanında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Coşkun, eşit ağırlık alanında ise Kabataş Erkek Lisesi'nden Tuğsem Bahar zirvede yer aldı.

5 dilde yapılan YDT'de ise Almancada Kabataş Erkek Lisesi'nden Eylül Uyar, Arapçada Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ammar Mahmud, Fransızcada Açık Öğretim Lisesi'nden Sena İlhan, İngilizcede Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir, Rusçada da Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nden Ela Demirel birincilikleri paylaştı.