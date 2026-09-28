2026-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı, kazananlar 2-9 Ekim'de kayıt yapacak - Son Dakika
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2026-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı, kazananlar 2-9 Ekim'de kayıt yapacak

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ÖSYM, 2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuç belgesi basılmayacak ve adrese gönderilmeyecek; adaylar sonuçlara T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuc.osym.gov.tr'den ulaşacak, kayıtlar 2-9 Ekim'de yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

Kaynak: AA
Ek YerleştirmeEğitimGüncelÖSYMYKSSon Dakika

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SON DAKİKA: 2026-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı, kazananlar 2-9 Ekim'de kayıt yapacak - Son Dakika
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