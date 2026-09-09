2026-YKS kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika
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2026-YKS kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı

2026-YKS kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
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ÖSYM, 2026-YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı'nın (ÖZYES) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarına bugün saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

(ANKARA) - ÖSYM, 2026- YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı'nın (ÖZYES) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarına bugün saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

ÖSYM tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor programları için yapılan  2026 ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, 9 Eylül 2026 saat 11.15'ten itibaren sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2026-YKS kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika

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