2026 YKS Kılavuzu Yaymlandı - Son Dakika
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2026 YKS Kılavuzu Yaymlandı

21.07.2026 18:05
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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu yayımlandı, tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos'ta.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ???????2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını, tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Ağustos, Eğitim, Güncel, Yaşam, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 YKS Kılavuzu Yaymlandı - Son Dakika

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