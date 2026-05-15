2027 Hac Kayıtları 18 Mayıs'ta Başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
