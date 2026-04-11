Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nda Kit Dağıtımı Başladı

11.04.2026 19:58  Güncelleme: 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nda yarışacak katılımcılar için yarış kitlerinin dağıtımına başlandı. 19 Nisan'da gerçekleştirilecek etkinlik, 21K ve 10K kategorilerinde koşucuları ağırlayacak.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un 19 Nisan'da düzenleyeceği Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nda yarışa katılacaklar için hazırlanan kitlerin dağıtımı başladı.

İBB iştiraki Spor İstanbul'un düzenleyeceği Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu 19 Nisan Pazar günü koşulacak. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından verilen "Gold Label" ünvanına sahip Avrupa'nın üç, dünyanın on yarı maratonundan biri olan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl da "En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen" sloganıyla yüzden fazla ülkeden gelen yarışçıları ağırlayacak.

21K ve 10K kategorilerinde toplam 20 bin koşucunun katılması beklenen yarışa kaydını yaptıran kişiler, yarış kitlerini 11-17 Nisan tarihleri arasında her gün 10.00-19.00, 18 Nisan günü ise 10.00-18.00 saatleri arasında Kanyon'da kurulacak İBB Spor İstanbul stantlarından alabilecek.

10K'da kayıtlar doldu, 21K kaydında son gün Pazartesi

Tarihi Yarımada'daki hızlı parkuruyla koşuseverlerin gözde yarışlarından olan 10K kayıtlarında 12 bin kişilik kontenjan doldu. 21K kategorisi için ise kayıtlar 13 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek. Yarışa dair kayıt yaptırmak isteyenler, tüm detaylara istanbulyarimaratonu.com adresinden ulaşabilecek.

Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğunu üstlendiği 21. İstanbul Yarı Maratonu, ana sponsor Sportive, tedarik sponsorları Kahve Dünyası, Züber, MG, Hamidiye, Red Bull, SKG, Rexona, medya sponsoru Metro FM ve mekan sponsoru Kanyon'un katkılarıyla düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

Türkiye İş Bankası, Yerel Haberler, İstanbul, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:57:57. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.