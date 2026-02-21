21 Yıl Sonra Cinayet Fahri Yakalandı - Son Dakika
21 Yıl Sonra Cinayet Fahri Yakalandı

21 Yıl Sonra Cinayet Fahri Yakalandı
21.02.2026 01:30
Buharkent'te 2005'teki cinayete yardım eden S.D., 21 yıl sonra tutuklandı.

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde 2005 yılında işlenen cinayetin failine yardım eden S.D., 21 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 7 Temmuz 2005'te Buharkent ilçesi Üç Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. H.K., tartıştığı V.D. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan V.D., yargılama sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre cezaevinde kalan V.D., daha sonra aftan yararlanarak tahliye edildi. Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, V.D.'yi motosikletle olay yerine götürdüğü ve suça iştirak ettiği iddia edilen bir kişinin kimliği ise o dönem tespit edilemedi. Dosya, şüphelilerden birinin meçhul kalması nedeniyle açık tutuldu.

Aradan geçen 21 yılın ardından dosya, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Cinayetler Bürosu koordinesinde yeniden ele alındı. Yapılan kapsamlı inceleme, saha çalışmaları ve teknik analizler sonucunda olay günü V.D.'ye yardım eden kişinin S.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

