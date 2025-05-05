22. Muskar Şenlikleri Demre\'de Coşkuyla Kutlandı

Antalya'nın Demre ilçesinde "22. Geleneksel Muskar Şenlikleri" düzenlendi.

Demre Belediyesi'nin katkılarıyla Belören Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen şenliğe, Demre Kaymakamı Emin Bağlı, İlçe Belediye Başkanı Fahri Duran, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlikte, Demre Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM Demre Kurs Merkezi Ritim Grubu ve Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Karakuş ve ekibi sahne aldı.

Katılımcılar türküler eşliğinde eğlendi, etkinlik alanı Yörük kültürüne özgü öğelerle süslendi. Şenliğe katılanlara yöreye özgü katmer ikram edildi.

Belediye Başkanı Duran, güzel geleneği yaşatmak, kültürü gelecek kuşaklara aktarmak istediklerin söyledi.

Şenlik sonunda sanatçılara hediyeler verildi.