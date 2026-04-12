23. Ankara Kitap Fuarı'nda Askıda Kitap Uygulaması Dikkat Çekiyor

23. Ankara Kitap Fuarı, yüzlerce yayınevi ve yazarı kitapseverlerle buluşturarak zengin bir program sunuyor. Etkinlikte 250'den fazla yayınevi, binden fazla yazar yer alırken, yüzlerce imza etkinliği ve 75'ten fazla söyleşi gerçekleşti. Kuşlukta Yazarlar standında dikkat çeken askıda kitap uygulaması, ihtiyacı olan öğrencilere kitap sağlamayı amaçlıyor.

Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, fuarın kültür ve sanat hayatını canlandırdığını belirterek, 'Burada toplum disiplinleri kalemin etrafında buluştu. Gençlerin ilgisi umut verici' dedi. Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz ise fuarın entelektüel yapıyı güçlendirdiğini vurgulayarak, edebiyatta kalıcılığın önemine dikkat çekti.

Kuşlukta Yazarlar üyesi Dr. Hayati Bice, kitap fuarlarının yazarlar ve okurlar arasında bağ kurduğunu ifade ederken, Hasan Çoban askıda kitap uygulamasıyla öğrencilere destek olduklarını söyledi. Fuara yoğun ilgi gösterilmesi, kitap kültürünün canlılığını yansıtıyor.