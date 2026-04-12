23. Ankara Kitap Fuarı'nda Askıda Kitap Uygulaması Dikkat Çekiyor

12.04.2026 14:20
23. Ankara Kitap Fuarı, yüzlerce yayınevi ve yazarı kitapseverlerle buluşturarak zengin bir program sunuyor. Etkinlikte 250'den fazla yayınevi, binden fazla yazar yer alırken, yüzlerce imza etkinliği ve 75'ten fazla söyleşi gerçekleşti. Kuşlukta Yazarlar standında dikkat çeken askıda kitap uygulaması, ihtiyacı olan öğrencilere kitap sağlamayı amaçlıyor.

Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, fuarın kültür ve sanat hayatını canlandırdığını belirterek, 'Burada toplum disiplinleri kalemin etrafında buluştu. Gençlerin ilgisi umut verici' dedi. Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz ise fuarın entelektüel yapıyı güçlendirdiğini vurgulayarak, edebiyatta kalıcılığın önemine dikkat çekti.

Kuşlukta Yazarlar üyesi Dr. Hayati Bice, kitap fuarlarının yazarlar ve okurlar arasında bağ kurduğunu ifade ederken, Hasan Çoban askıda kitap uygulamasıyla öğrencilere destek olduklarını söyledi. Fuara yoğun ilgi gösterilmesi, kitap kültürünün canlılığını yansıtıyor.

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
