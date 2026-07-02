23 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 307 Gözaltı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik 23 ilde son 1 ayda 45 ayrı operasyon düzenlendi."

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Mersin, İstanbul, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Van ve Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonlarda 307 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz, altın, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."