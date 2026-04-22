23 Nisan'da Fırtına ve Yağış Uyarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23 Nisan'da Fırtına ve Yağış Uyarısı

22.04.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan'da kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tedbir çağrısı yaptı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Perşembe günü birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 23 Nisan 2026 Perşembe günü için çok sayıda ilde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Bakanlık; Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Sivas, Isparta-Burdur hattı ile İzmir, Manisa ve Balıkesir çevreleri için vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamaya göre Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır'ın batısı, Muş'un kuzey ve doğusu ile Bayburt'ta güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Sivas'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülürken, Burdur'un doğusu ile Isparta'da da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Ayrıca İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

Bakanlık, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, heyelan, çatı uçması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmasını istedi; vatandaşlara yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 21:54:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.