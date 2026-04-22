23 Nisan Mesajı: Çocuklar Geleceğimizdir

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünlüce, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, milli egemenliğin Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde millete verildiğini ifade etti.

Bayramın çocuklara armağan edilmesinin, Atatürk'ün çocuklara duyduğu güvenin en önemli göstergesi olduğunu kaydeden Ünlüce, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen acı olaylar, hepimizi derinden üzdü. Vefat eden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum. Yaralanan çocuklarımıza da acil şifa dileklerimi iletiyorum. Buna benzer acıların bir daha yaşanmaması için her birimize görevler düşüyor. Çocuklar en büyük hazinemiz. Onlara daha rahat, daha güvenli ortamlar oluşturmak, devlet ve toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, 23 Nisan'ı umudu büyüterek ve acıları paylaşarak karşılayacaklarını bildirdi.

Ayşe Ünlüce, başta Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anarak, tüm çocukların ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.