23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Başlıyor

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Sakarya, "23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" 10-12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kentin farklı noktalarında yapılacak etkinliklere Filistinli şairler de katılım sağlayacak. Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh, "Büyük Gelen Palto" filminin ardından gerçekleştirilecek söyleşinin konuğu olacak.

Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 3 oyun da tiyatroseverlerle buluşturulacak.

Üç Kafadarlar Tiyatrosunca hazırlanan "Aslan ile Fare" adlı oyun, 14 Ekim Pazartesi saat 11.00 ve 13.00'te Sosyal Gelişim Merkezi'nde, "Park Etmek Yasaktır" oyunu ise 14 Ekim Pazartesi saat 19.00'da Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Seçkin Bayramoğlu Karagöz Hacivat Oyunu'nda "Karagöz Mikroplara Karşı" gösterisi 16 Ekim Çarşamba saat 11.00 ve 12.00'de Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde, aynı oyun 27 Ekim Pazar günü 13.00-15.00 seanslarında Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde çocukların beğenisine sunulacak.

Ekim ayındaki etkinliklerde sergi programları, konferanslar, panel, konser, film gösterimi, ustalara saygı ve dinleti programları da yapılacak.