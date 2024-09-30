23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Başlıyor

Sapanca'da 10-12 Ekim'de düzenlenecek şiir akşamlarına Filistinli şairler katılacak.

30.09.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, "23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" 10-12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kentin farklı noktalarında yapılacak etkinliklere Filistinli şairler de katılım sağlayacak. Filistinli yazar ve yönetmen Nawras Abu Saleh, "Büyük Gelen Palto" filminin ardından gerçekleştirilecek söyleşinin konuğu olacak.

Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 3 oyun da tiyatroseverlerle buluşturulacak.

Üç Kafadarlar Tiyatrosunca hazırlanan "Aslan ile Fare" adlı oyun, 14 Ekim Pazartesi saat 11.00 ve 13.00'te Sosyal Gelişim Merkezi'nde, "Park Etmek Yasaktır" oyunu ise 14 Ekim Pazartesi saat 19.00'da Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Seçkin Bayramoğlu Karagöz Hacivat Oyunu'nda "Karagöz Mikroplara Karşı" gösterisi 16 Ekim Çarşamba saat 11.00 ve 12.00'de Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde, aynı oyun 27 Ekim Pazar günü 13.00-15.00 seanslarında Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde çocukların beğenisine sunulacak.

Ekim ayındaki etkinliklerde sergi programları, konferanslar, panel, konser, film gösterimi, ustalara saygı ve dinleti programları da yapılacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Sapanca, sakarya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 20:26:27. #1.12#
SON DAKİKA: 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement