23 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

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Bursa'da hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuzselim Polis Merkezi Amirliği ile Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Hırsızlık suçundan 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan D.B'nin Şirinevler Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, bu adrese operasyon düzenledi.

Evin arka kapısından kaçmaya çalışırken yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.