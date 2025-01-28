24 İldeki DEAŞ Operasyonlarında 100 Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-41' ve 'Gürz-42' operasyonlarında 100 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; 24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden 'Gürz-41' ve 'Gürz-42' operasyonlarında 100 şüphelinin yakalandığını belirtti. Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Şüphelilerin DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile polis ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Tüm terör odaklarına karşı terörü kaynağında yok etme stratejimizle; emniyetimiz, jandarmamız ve istihbarat birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" dedi.