Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarında 12 bin 266 olan öğretmen sayısı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarında 1 milyon 170 bin 320'ye ulaşırken, öğretmen yetiştirme ve istihdamına yönelik uygulamalar da yıllar içerisinde çeşitli değişikliklere uğradı.

AA muhabirinin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de öğretmenlik mesleği, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne eğitim alanında gerçekleştirilen düzenlemeler ve öğretmen istihdamına yönelik çalışmalarla çeşitli değişimlerden geçti.

Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin tarihsel gelişimi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında eğitim alanında gerçekleştirilen düzenlemelerle şekillenirken, öğretmen yetiştirme sistemi de farklı dönemlerde yeniden yapılandırıldı.

Türkiye'de 1981 yılından itibaren kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tarihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mekteplerinin Başöğretmeni ünvanını almasına dayanıyor.

Atatürk'e 11 Kasım 1928'de verilen Millet Mektepleri Başöğretmenliği ünvanı, 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanmasıyla resmileşti.

Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981'de 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Böylece Türkiye'de öğretmenlerin toplumdaki yerini ve önemini vurgulamak amacıyla her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Öğretmenler Günü kutlamalarına ilişkin usul ve esaslar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği ile düzenlendi.

Türkiye'den farklı olarak birçok ülkede ise Öğretmenler Günü, UNESCO tarafından 1994'te ilan edilen Dünya Öğretmenler Günü kapsamında 5 Ekim'de kutlanıyor.

Öğretmenlerin yüzde 61,9'u kadın

Cumhuriyet'in ilk yıllarında sınırlı sayıda okul ve öğretmenle yürütülen eğitim faaliyetleri, ilerleyen yıllarda eğitim kurumlarının ülke genelinde yaygınlaşmasıyla genişledi.

1923-1924 eğitim öğretim yılında Türkiye'de 12 bin 266 öğretmen görev yaparken, bu sayı 2002-2003 döneminde 540 bin 433'e ulaştı.

MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim yılı istatistiklerine göre, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında toplam 1 milyon 170 bin 320 öğretmen görev yaptı.

Öğretmenlerin 1 milyon 25 bin 739'u resmi, 144 bin 581'i ise özel eğitim kurumlarında görev aldı.

Söz konusu dönemde öğretmenlerin 723 bin 970'ini kadınlar, 446 bin 350'sini erkekler oluşturdu. Böylece örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yüzde 61,9'u kadınlardan, yüzde 38,1'i erkeklerden oluştu.

Son 24 yılda 836 binden fazla öğretmen atandı

Öğretmen sayısındaki artışta, eğitim kurumlarının yaygınlaşmasının yanı sıra yıllar içerisinde gerçekleştirilen öğretmen atamaları da etkili oldu.

MEB'in bu yıl yayımladığı "Türkiye'de Eğitim" raporuna göre, 2003-2026 döneminde 836 binden fazla kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirildi.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı

Ayrıca Türkiye'de öğretmen sayısındaki artış, öğretmen başına düşen öğrenci sayısına da yansıdı.

MEB verilerine göre, 2002-2003 eğitim öğretim yılında ilköğretimde öğretmen başına 28 öğrenci düşerken, bu sayı 2024-2025 döneminde 15'e geriledi. Aynı dönemde ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 18'den 11'e düştü.

2025-2026 eğitim öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 13, ortaöğretimde ise 12 olarak kayıtlara geçti.

Derslik başına düşen öğrenci sayısı da ilkokullarda 19, ortaokullarda 25 ve ortaöğretimde 21 olarak gerçekleşti.

Öte yandan 2024-2025 eğitim öğretim yılında 753 bin 571 olan derslik sayısı, 2025-2026 döneminde yaklaşık 770 bine yükseldi.

Öğretmen yetiştirme sistemi yıllar içerisinde değişti

Türkiye'de öğretmen yetiştirme sistemi de Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren çeşitli değişikliklere uğradı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında öğretmen okulları aracılığıyla yürütülen öğretmen yetiştirme faaliyetleri, ilerleyen yıllarda farklı eğitim kurumlarıyla genişletildi.

Özellikle kırsal bölgelerdeki öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 1940'ta kurulan Köy Enstitüleri, Türkiye'nin öğretmen yetiştirme tarihinde önemli bir yer edindi.

Köy Enstitüleri, 1954'te ilk öğretmen okullarıyla birleştirilirken, sonraki yıllarda öğretmen yetiştirme sisteminde yeni düzenlemeler yapıldı.

1982'de öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının üniversitelere devredilmesiyle öğretmen yetiştirme sürecinde eğitim fakülteleri ön plana çıktı.

Son yıllarda ise öğretmenlerin mesleğe hazırlanması ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yeni uygulamalar hayata geçirildi.

2024'te kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Milli Eğitim Akademisi kuruldu.

Akademiyle öğretmen adaylarının mesleğe hazırlık süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve görevdeki öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.

Öğretmenlik mesleğinde uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanlarına yönelik düzenlemeler de kariyer basamakları kapsamında uygulanmaya devam ediyor.