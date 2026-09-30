2468 İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, avluda Talmudik ritüeller yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2468 İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, avluda Talmudik ritüeller yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'ya bugün 2468 İsraillinin baskın düzenlediğini duyurdu. İsrailliler, caminin avlusunda Talmudik ritüeller yapıp dua etti, ilahi söyledi ve dans etti.

Filistin topraklarını gasbeden 2468 İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, caminin avlusunda Talmudik ritüeller gerçekleştirdi, dua etti, ilahiler söyledi ve dans etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 2468 İsraillinin bugün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskın yapan İsraillilerin 1317'sinin sabah saatlerinde, 1151'inin ise öğle namazının ardından Mescid-i Aksa'ya girdiği aktarıldı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsraillilerin, caminin avlusunda Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği, dua ettiği, ilahiler söylediği ve dans ettiği aktarıldı.

İsrailli aşırı sağcı grupların paylaştığı görüntülerde de baskın yapan grubun Mescid-i Aksa avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği, yere kapanarak dua ettiği görüldü.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamalarına göre, 27 Eylül'de 1500'den fazla, dün ise aralarında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de bulunduğu 1700'ü aşkın İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başladı. Bayram döneminin, 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ve 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot Bayramı ile 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramıyla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
PolitikaİsrailGüncelKudüsDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
17:49
’’Hakemler Dosyası’’ soruşturmasında şoke eden dijital bulgu
''Hakemler Dosyası'' soruşturmasında şoke eden dijital bulgu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:57
CHP İstanbul’da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
16:44
İşte İsrail’e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
İşte İsrail'e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 18:05:20. #7.12#
SON DAKİKA: 2468 İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, avluda Talmudik ritüeller yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei