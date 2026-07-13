15 Temmuz\'da 253 Şehit 253 Portre Sergisi

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "253 Şehit 253 Portre" resim sergisi açıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen sergide İstanbul'un 27 ilçesinden 70 öğretmenin rehberliğinde 248 öğrencinin farklı tekniklerle hazırladığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 253 kişinin portreleri yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünü andıklarını belirterek, bu günü unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Yentür, 15 Temmuz gecesi Vatan Caddesi'nde yaşananlara tanıklık ettiğini dile getirerek, gençlerin ve çocukların vatan, millet, bayrak ve özgürlük söz konusu olduğunda hiçbir tereddüt göstermeden meydanlara çıktıklarını ifade etti.

Öğretmenlerin yalnızca akademik bilgi vermediklerini, aynı zamanda öğrencilere vatan ve bayrak sevgisini de aşıladıklarını vurgulayan Yentür, "Buradaki en büyük kahramanlarımız da öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimizin sınıflarda sadece matematiği, fiziği, kimyayı, sosyal bilgileri değil hayatı, vatan sevgisini, bayrak sevgisini her şeyin üzerinde tutabilmenin en büyük erdem, görev ve sorumluluk olduğunu ifade etmelerini, öğretmelerini bunun da en büyük kanıtı olarak görüyorum." diye konuştu.

"Toplumun bütün katmanlarının bir amaç uğrunda canlarını feda ettiklerine şahitlik ettik"

Yentür, 15 Temmuz'u Çanakkale ruhuyla özdeşleştirdiğini belirterek, "Şu fotoğraflara bakarsanız ilkokul mezunu da var, profesör de var, kadın da var, erkek de var, genç, yaşlı var. Toplumun bütün katmanlarının bir amaç uğrunda, bir ülke uğrunda nasıl birleştiklerini, en kıymetli canlarını vatanları için şehadet bilinciyle, şehitlik bilinciyle, şahit olma bilinciyle, 15 Temmuz'da alçak FETÖ terör örgütünün saldırısında, onun maskesini yere düşürmesinde en kıymetli varlıklarını, canlarını feda ettiklerine şahitlik ettik." ifadelerini kullandı.

Serginin en anlamlı yönünün eserlerin öğretmenler yerine öğrenciler tarafından hazırlanması olduğunu dile getiren Yentür, çalışmalara güzel sanatlar liselerinin yanı sıra imam hatip, meslek, spor, fen ve sosyal bilimler liseleri ile iki ortaokul öğrencisinin de katkı sunduğunu anlattı.

Program kapsamında Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri mini konser verdi.

Açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer'in de katıldığı sergi, 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.