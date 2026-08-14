26 Yıl Sonra Cizre'de Buluşma - Son Dakika
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26 Yıl Sonra Cizre'de Buluşma

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Beden eğitimi öğretmeni Selçuk Güleç, 26 yıl aradan sonra öğrencileriyle Cizre'de bir araya geldi.

Antalya'dan ilk görev yeri Şırnak'ın Cizre ilçesine 26 yıl sonra gelen beden eğitimi öğretmeni Selçuk Güleç, öğrencileriyle bir araya geldi.

1997-2000 yılları arasında görev yaptığı Cizre Lisesi'ndeki öğrencilerinin daveti üzerine Güleç, ilçeye geldi.

Güleç, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını öğrencileriyle gezdi.

Buluşmayı organize eden Erkan Özkalay???????, 26 yıl sonra öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özkalay, "Öğretmenimizin Cizre'ye gelişi bizleri sevindirdi ve gururlandırdı." ifadesini kullandı.

Güleç ise gördüğü ilgi ve saygı karşısında duygusal anlar yaşadığını belirtti.

Yıllar sonra ilk kez ilçeye geldiğini belirten Güleç, şunları kaydetti:

"Anılarımı tazelemek istediğim ilk görev yerim Cizre'yi tekrar görmek, ayrılışımdan 26 yıl sonra nasip oldu. Mezun öğrencilerimle bir araya geldik. Herkes değişmiş ama saygıları, hürmetleri ve sevgileri hiç değişmemiş. Yıllar sonra bu değerlerin yaşatıldığını görmek beni çok mutlu etti."

Kaynak: AA

Güncel, Selçuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 26 Yıl Sonra Cizre'de Buluşma - Son Dakika

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