26 Yıl Sonra Gazilik Unvanı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

26 Yıl Sonra Gazilik Unvanı Aldı

17.07.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te görevde yüz felci geçiren Engin Demirel, 26 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu.

Siirt'te vatani görevini yaparken terör örgütüne yönelik operasyonda sıfırın altında 30 derece soğuğa maruz kalmasının ardından yüz felci geçiren Engin Demirel, başlattığı hukuk mücadelesiyle 26 yıl sonra gazilik unvanı aldı.

Demirel, 2000 yılında Siirt 3. Komando Tugayı Komutanlığı'nda görev yaparken terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda sıfırın altında 30 dereceye düşen hava sıcaklığının bulunduğu yüksek rakımlı bir mevkide mevzilenme sırasında yüzünün soğuk rüzgara maruz kalması nedeniyle yüz felci geçirdi.

Diyarbakır Asker Hastanesi'ne sevk edilen Demirel'e donma kaynaklı elektrik tedavisi uygulandı ancak yüzünün sol tarafında hissizlik ve hareket kaybı (Sol Fasiyal Periferik Paralizi) tanısıyla taburcu edildi.

Demirel, askerlik hizmeti sırasında yüz felci olduğuna ilişkin kendisine verilen raporlarla gazilik unvanı alabilmek için ilgili kurumlara başvurdu ancak yıllarca olumlu sonuç alamadı.

Avukatı aracılığıyla yıllar sonra yaptığı son başvuruyu değerlendiren ve davayı karara bağlayan Ankara 4. İdare Mahkemesi, Demirel'in, "vazife malulü" olarak kabul edilmesine hükmetti.

Sürece ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Demirel, Siirt'te vatani görevini yaparken bölgede gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda görevlendirildiğini, operasyon sırasında soğuğa bağlı yüz felci geçirdiğini söyledi.

"Devletime teşekkür ediyorum"

Sol gözünde felce bağlı görme kaybı yaşadığını ve yüzünden birçok operasyon geçirdiğini anlatan Engin Demirel, şu açıklamalarda bulundu:

"Olayın ardından Diyarbakır Asker Hastanesi'ne sevk edildim. Yaklaşık 25 gün yüzüme elektrik verilerek tedavi uygulandı ancak kılcal damarlarım tamamen donduğu için sonuç alamadık. Bu süreçte askerliğimi tamamlayarak memleketime döndüm. Yaklaşık 26 yıl geçti. Gazilik unvanını alabilmek için başvurularım olmuştu ancak bu zamana kadar hepsi olumsuz sonuçlandı. 26 yılın ardından olumlu sonuç alabildim. Avukatıma ve devletime teşekkür ediyorum."

"26 yıl sonra hak etmiş olduğu gazilik unvanını aldı"

Demirel'in avukatı Mehmet Azar da müvekkilinin görevlendirilmiş olduğu operasyon sırasında soğuğa bağlı yüz felci geçirdiğini ve tedavisinin ardından normal şekilde terhis edildiğini hatırlatarak, "Yaklaşık 23 yıl sonra müvekkilime 'askerliğe elverişli değildir' raporu verilmiş. Kendisi bana gelerek gazilik haklarını almak istediğini beyan etti. Bunun üzerine vazife malullüğü aylığı bağlanması istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) müracaat ettik. Ancak bu isteğimiz reddedildi."

SGK'nın taleplerini reddetmesinin ardından Ankara İdare Mahkemesinde dava açtıklarını belirten Azar, dava sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ankara 4. İdare Mahkemesi yapmış olduğu tahkikat sonucunda müvekkilin maluliyetinin 'askerlik görevinin sebep ve tesiri altında' gerçekleştiğine karar verdi. Müvekkilim 26 yıl sonra hak etmiş olduğu gazilik unvanını aldı ve aylığı bağlandı.

Müvekkilimle benzer durumda olan vatandaşlar, askerde geçirilen bir hastalık veya yaralanma sonrasında vücutta kalıcı olarak iz, doku kaybı, işlev bozukluğu yaşayanlar veya vefat edenler zamanaşımı fark etmeksizin SGK'ya başvurabilir. Ayrıca vazife malullüğü aylığı bağlanması istemleri kabul edildikten sonra da Danıştay'ın yakın zamanda vermiş olduğu karar doğrultusunda tazminat hakları da söz konusu."

Kaynak: AA

Yüz Felci, Sağlık, Güncel, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 26 Yıl Sonra Gazilik Unvanı Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı
Myanmar’da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500’den fazla kişi kayıp Myanmar'da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500'den fazla kişi kayıp
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Merve Nur’un ölümünde babası şikayetçi oldu Merve Nur'un ölümünde babası şikayetçi oldu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan S-400 açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

11:20
Aziz Yıldırım’dan Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Elinden aldı
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
11:05
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu! Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
10:36
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 11:22:50. #7.13#
SON DAKİKA: 26 Yıl Sonra Gazilik Unvanı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.