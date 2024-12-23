27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Final Yaptı

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, "Keloğlan" ve "Dr. Sihirbaz" oyunuyla final yaptı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Festivalimizde görev alan sanatçı, yönetmen, oyunculara ve aynı zamanda sanatı hayatının bir parçası haline getiren, tiyatro oyunlarımızı heyecanla takip eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, "Keloğlan" ve "Dr. Sihirbaz" oyunuyla final yaptı. Çocuklara yönelik sahnelenen oyun, minik sanatseverlere eğlenceli anlar yaşattı.

24 Kasım-22 Aralık 2024 tarihleri arasında sanatseverleri tiyatro oyunlarıyla buluşturan 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde 6 farklı oyun sahnelendi. Festivalde "O Kız Buraya Gelecek, Ortadaki Oyun, Kuvayi Milliye Kadınları, Hacivat Karagöz, Kalbimdeki Pervane, Keloğlan ve Dr. Sihirbaz" oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturdu.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Keçiören'i kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi haline getirdik. Festivalimiz, tüm yaş gruplarına hitap eden oyunlarla sanatseverlerimize unutulmaz anlar yaşattı. Festivalimizde görev alan sanatçı, yönetmen, oyunculara ve aynı zamanda sanatı hayatının bir parçası haline getiren, tiyatro oyunlarımızı heyecanla takip eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.