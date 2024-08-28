27 yıl önce sattığı kamyonet yüzünden icralık oldu - Son Dakika
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27 yıl önce sattığı kamyonet yüzünden icralık oldu

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Burhaniye ilçesinde yaşayan Musa Erdil, 1997 yılında noter aracılıyla sattığı kamyonet yüzünden icralık oldu. Erdil, 10 RF 332 plakalı kamyonetini noter aracılığı ile Mustafa Acar'a sattı. 2018 yılında da cezalar gelmeye başladı. Musa Erdil, şu anda görünen 581 lira 25 kuruş HGS borcunu tahsil edecek makam bulamayınca iyice çaresiz kaldı. 66 yaşındaki Musa Erdil, soruna çözüm bulamadı.

28.08.2024 16:59
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27 yıl önce sattığı kamyonet yüzünden icralık oldu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde yaşayan Musa Erdil, 1997 yılında noter aracılıyla sattığı kamyonet yüzünden icralık oldu. Erdil, 10 RF 332 plakalı kamyonetini noter aracılığı ile Mustafa Acar'a sattı. 2018 yılında da cezalar gelmeye başladı.

Musa Erdil, 2018 yılında traktörünü satmak üzere notere gidince sürpriz yaşadı. 10 RF 332 plakalı aracın ödenmeyen HGS geçiş ücretleri nedeniyle traktörüne haciz gelmişti. Borçları ödedi, ama cezalar gelmeye devam etti. Sattığı aracın bir kaza sonucu hurdaya ayrıldığını bilen Erdil, bu güne kadar 2 bin liranın üzerinde para ödedi. Musa Erdil, şu anda görünen 581 lira 25 kuruş HGS borcunu tahsil edecek makam bulamayınca iyice çaresiz kaldı. Noter, Trafiğe, vergi dairesine giden Erdil, Karayollarına ve savcılığa dilekçe yazdı. 66 yaşındaki Musa Erdil, soruna çözüm bulamadı. 6 senedir uğraş veren Erdil, kendisine yardımcı olacak makam arıyor. Çaresiz kaldığını anlatan 3 çocuk babası Musa Erdil, " 1997 yılında 1976 model kamyonetimi noter aracılığı ile sattım. Satış sözleşmesi burada. Daha sonra, aracın hurdaya çıktığını biliyorum. Gitmediğim yer kalmadı. Başvurmadığım yer kalmadı. Bu plakalı araçla otoyollardan geçiş yapılıyor.2018 de cezalar gelmeye başladı. İcra yoluyla cezalar beni buluyor. Geçiş için 2 bin lira civarında para ödedim. 581 lira daha var ödenecek. Ödeyecek yer bulamadığım için ödeyemiyorum. Bu sezalardan kurtulmam için başvurmadığım makam kalmadı. Traktörümü satacaktım, Bundan dolayı hiçbir işlem yapamadım. Satamadım. Bu evrakların hepsi buna ait. Hepsi ile uğraşıyorum. 6 seneden beri uğraşıyorum. Üstümden sildiremedim bu aracı. Hiçbir netice alamadım. Ne noterden ne Vergi dairesinden ne de Trafik de. Nereye gitmem ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Çok çaresiz kadım. Benim sattığım araç kamyonetti. Şimdi gelen cezalar otomobil üzerinden geliyor. Bu yüzden anlamıyorum bu işten. Bu iş için Vergi dairesine gittim. Notere gittim. Savcılığa dilekçe yazdım. Karayollarına dilekçe yazdım. Hiç bir yerden netice alamadım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Çaresiz kaldım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 27 yıl önce sattığı kamyonet yüzünden icralık oldu - Son Dakika

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