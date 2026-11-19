28. Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda yapay kar üretimi çarşamba günü başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 28. Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda yapay kar üretimi çarşamba günü başladı. Etkinlik, Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yer alıyor.
HARBİN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 28. Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda yapay kar üretimi çarşamba günü başladı.
Kaynak: Xinhua
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