28 Nisan 2026 Türkiye ve Dünya Gündemi - Son Dakika
28 Nisan 2026 Türkiye ve Dünya Gündemi

28.04.2026 18:59
Gülistan Doku cinayetinde yeni delil, İBB davasında itiraf reddi, Malatya'da depremler, AB'den moda devlerine stok yasağı ve daha fazlası.

Gülistan Doku cinayetinde Umut Altaş'ın babasıyla WhatsApp konuşmaları dosyaya eklendi. İBB davasında Adem Soytekin itirafçı olmadığını söyledi. AK Parti erken seçime karşı çıkarken, MHP Dalaman İlçe Başkanı tehdit videosuyla gündeme geldi. Malatya'da art arda depremler yaşandı. Özel haberde, yabancı yatırımcılara sağlanan vergi muafiyeti nedeniyle Ordu'da fındık üreticilerinin topraklarını kaybettiği belirtildi. Ekonomide TCMB anketine göre halkın yüzde 82'si altın veya gayrimenkule yöneliyor. Dünyada AB, satılmayan ürünlerin imhasını yasakladı; Tayland ABD'yi eleştirdi; Hürmüz Boğazı'nda hareketlilik sürüyor; İran'ın barış teklifi ABD'de reddedildi; Almanya Başbakanı ABD'ye sert çıktı.

Son Dakika Güncel 28 Nisan 2026 Türkiye ve Dünya Gündemi - Son Dakika

18:02
Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
17:50
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
16:55
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
SON DAKİKA: 28 Nisan 2026 Türkiye ve Dünya Gündemi - Son Dakika
